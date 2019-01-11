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Хоккей11 января 2019 16:06Источник: Чемпионат.comАвтор: Липкин Антон

Гулявцев сменит Борщевского в «Амуре»

«Тигры» занимают предпоследнее место в Восточной конференции.

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский в ближайшее время будет отправлен в отставку, сообщает «Чемпионат.com». Его сменит Александр Гулявцев, начинавший сезон в «Северстали».

Борщевский возглавил «Амур» в минувшее межсезонье. Под его руководством команда набрала 31 очко в 46 матчах и занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

Напомним, 45-летний Гулявцев с 2016 по 2018 годы возглавлял «Северсталь». В прошлом сезоне он вывел команду в плей-офф. 11 ноября руководство клуба отправило тренера в отставку.

Ранее Гулявцев работал в родной Перми, где тренировал молодежную команду «Октан» и «Молот-Прикамье».

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