Василевский и Бобровский не вошли в тройку фаворитов на «Везину Трофи»

Хоккей 11 января 2019 16:45 Источник: NHL Автор: Сметанникова Дарья

«Везина Трофи» - это приз, который вручается лучшему вратарю сезона НХЛ.

Авторы официального сайта НХЛ назвали фаворитов в борьбе за «Везину Трофи». 20 журналистов выбрали пять кандидатов (распределение очков 5-4-3-2-1).

Первое место занял вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, который набрал 64 балла (5 первых мест). Вторым стал голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон – 62 балла (пять первых мест). Тройку фаворитов замкнул вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флери – 54 очка (пять первых мест).

В топ-10 также вошли вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне (48 баллов, четыре первых места), Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (34 балла, одно первое место), Ярослав Галак из «Бостон Брюинз» (12 баллов), Бен Бишоп из «Даллас Старз» (8 баллов), голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский (5 баллов), Робин Ленер из «Нью-Йорк Айлендерс» (4 балла) и Кейси ДеСмит из «Питтсбург Пингвинз» (3 балла).