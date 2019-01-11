Дубль Кулемина помог «Металлургу» одержать седьмую победу кряду - Советский спорт
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Хоккей11 января 2019 19:26Источник: «Советский спорт»

Дубль Кулемина помог «Металлургу» одержать седьмую победу кряду

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на домашнем льду обыграл минское «Динамо» со счетом 4:3.

У победителей встречи дубль оформил Николай Кулемин (3-я и 21-я минуты) и по разу отличилсь Михал Булирж (48) и Ииро Пакаринен (58), а у гостей шайбы забросили Евгений Лисовец (2), Андрей Костицын (38) и Дэвид Бут (39).

«Металлург» одержал седьмую победу кряду и с 66 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Динамо», потерпевшее третье поражение в последних пяти играх, расположилось на 10-й строчке на Западе, имея в активе 32 очка.

В следующем матче «Магнитка» 13 января примет «Нефтехимик», а минчане в тот же день на выезде сыграют с ЦСКА.

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