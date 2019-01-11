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Хоккей11 января 2019 19:58Источник: ХК «Северсталь»

Андрей Разин: Через такие матчи приходит уверенность в себе

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин – о победе над «Сибирью» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Хочу поздравить ребят с победой. Считаю, что мы провели очень хорошую игру. К сожалению, психология победителей по мановению волшебной палочки не появляется. Как раз через такие матчи приходит уверенность в себе.

Я даже рад, что сегодня так складывалась игра. У нас есть время, чтобы разобрать те ошибки, которые мы совершали, и тем самым сами переворачивали ход встречи.

– Команда ведёт в счете, но не может удержать преимущество – это главная болезнь «Северстали» на данный момент?
– Повторюсь, у нас пока нет психологии победителей, нет такой солидности в игре. И такие моменты, когда у нас одно звено забило три шайбы, играло шикарно, но третий пропущенный гол – это потеря концентрации. Нам есть еще над чем работать, есть, что показать ребятам, и есть время все это исправить.

#кхл#хк северсталь#хк сибирь#разин андрей
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