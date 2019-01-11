Артемий Панарин: Переговоры о новом контракте с «Коламбусом» только в начале пути

Хоккей 11 января 2019 20:25 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Контракт Панарина с «Блю Джекетс» истекает летом 2019 года.

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин сообщил, на какой стадии находятся переговоры о новом контракте с его клубом.

«Встречался ли в январе с генменеджером «Блю Джэкетс»? Мы виделись, немного разговаривали. Еще ничего не решено. Мы даже не в середине, а в начале пути. И во время сезона особо некогда разговаривать. Говорили летом, но сейчас надо играть в хоккей. Может, еще встретимся во время перерыва на Матч звезд НХЛ», - приводит слова Панарина «Матч ТВ».

В текущем сезоне форвард набрал 45 (13+32) очков в 39 матчах.