«Ак Барс» потерпел третье поражение кряду, уступив московскому «Динамо» - Советский спорт
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Хоккей11 января 2019 21:49Источник: «Советский спорт»

«Ак Барс» потерпел третье поражение кряду, уступив московскому «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на домашнем льду уступил московскому «Динамо» – 2:3.

У победителей встречи дубль оформил Владимир Брюквин (1-я и 27-я минуты) и единожды отличился Артем Волков (7), а у хозяев льда шайбы забросили Артем Лукоянов (43) и Станислав Галиев (57).

«Ак Барс» потерпел третье поражение кряду и с 70 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на пятой строчке на Западе, имея в активе 56 очков.

В следующем матче казанцы 23 января на выезде сыграют с «Йокеритом», а москвичи 13 января встретятся с «Торпедо».

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