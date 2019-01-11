Йозеф Яндач: Дрались за победу и с небольшой удачей – выиграли - Советский спорт
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Хоккей11 января 2019 22:22Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Йозеф Яндач: Дрались за победу и с небольшой удачей – выиграли

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач – о победе над минским «Динамо» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы знали о силе Минска в последних играх, которые они сыграли с сильными соперниками. Там были хорошие результаты.

В первом периоде мы не играли хорошо, мы начали матч с удаления. Во втором периоде улучшили, но получили такие неудачные голы. В третьем периоде команда дралась за победу и с небольшой удачей – выиграли.

Только я удивлен и не знаю ответ на вопрос, почему наша команда меньше всех в КХЛ играет в большинстве. Не знаю, почему. Есть ситуации, и были в прошлых играх. Не думаю, чтобы наши нападающие не лезли на ворота, не играли на пятаке, не играли на борту – они действуют активно. Но этот вопрос у меня уже несколько игр. Ищу ответ, – приводит слова Яндача официальный сайт «Магнитки».

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