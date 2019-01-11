Дубль Семина помог «Витязю» на выезде обыграть «Слован»

Хоккей 11 января 2019 22:48 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» на выезде обыграл братиславский «Слован» со счетом 3:1.

У победителей встречи две шайбы забросил Александр Семин (1-я и 6-я минуты), а также единожды отличился Илья Шинкевич (13), а у хозяев льда голом отметился Кайл Чипчура (30).

«Витязь» одержал третью победу кряду и с 50 очками занимает седьмое место в Западной конференции, а «Слован», потерпевший поражение в пятой игре подряд, в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем матче подопечные Валерия Белова 13 января на выезде сыграют со СКА, а команда Владимира Орсага в тот же день примет «Автомобилист».