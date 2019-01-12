Зинэтула Билялетдинов: Быстрые шайбы «Динамо» стали как холодный душ - Советский спорт
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Хоккей12 января 2019 00:33Источник: ХК «Ак Барс»

Зинэтула Билялетдинов: Быстрые шайбы «Динамо» стали как холодный душ

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов – о поражении от московского «Динамо» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы знали, что «Динамо» сейчас на ходу, чего не скажешь о нас. Но эти быстрые шайбы, которые были пропущены, стали как холодный душ.

Потом приходили в себя, во втором периоде, хотя смотрелось не очень все внятно, появилось хоть какое-то движение.

Третий период был достаточно неплохой, тем не менее, его не хватило, чтобы выиграть сегодняшний матч, – приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

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