Владимир Крикунов: С «Ак Барсом» сложно играть, но молодцы, что выстояли

Хоккей 12 января 2019 00:39 Источник: ХК «Ак Барс»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов – о победе над «Ак Барсом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы в начале игры использовали удаление соперника, наше первое звено забило. Потом мы держались, но после того, как «Ак Барс» прибавил в третьем периоде, было очень сложно.

Хорошо, что у нас Александр Еременко на последнем рубеже защищался, но все равно мы два гола пропустили. В конце перешли и на три, и на два звена, но хорошо, что додержались.

Ребята сражались, делали все, что могли. Но с такой командой как «Ак Барс» сложно играть, но молодцы, что выстояли. Благодарен ребятам, особенно вратарю.

– Вы работали какое-то время в Татарстане. Вам приятно побеждать в Казани?

– Побеждать везде приятно, нам сейчас каждое очко необходимо. У нас же не как у «Ак Барса» 70 с лишним очков, а всего 56, а сзади «динамовцы» Риги поджимают восьмерку. Поэтому каждое очко важно.