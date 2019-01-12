«Виннипег» нанес поражение «Детройту» и возглавил Центральный дивизион - Советский спорт
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Хоккей12 января 2019 07:29Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

«Виннипег» нанес поражение «Детройту» и возглавил Центральный дивизион

Американец Конор набрал три очка.

«Виннипег» выиграл у «Детройта» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой игры был признан форвард «Джетс» Брайан Литтл, забросивший победную шайбу. А самым результативным игроком стал американец Кайл Коннор, на счету которого гол и две результативные передачи.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов сыграл 20 минут 2 секунды, провел четыре силовых приема, заблокировал четыре броска соперника и заработал показатель полезности «+2».

Благодаря этой победе «Виннипег» догнал «Нэшвилл» и вышел в лидеры Центрального дивизиона. «Детройт», проигравший девятый матч из последних десяти, занимает 15-е место в Восточной конференции.

В своих следующих матчах 12 января «Детройт» сыграет в гостях с «Миннесотой», а 13 января «Виннипег» примет «Анахайм».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Виннипег» – «Детройт» – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы: Танев, 2. Уилер, 20. Литтл, 25. Коннор, 60 – Гленденинг, 31. Чоловски, 47.

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