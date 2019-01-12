«Коламбус» вернул Бобровского в состав

Хоккей 12 января 2019 08:00 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Голкипер пропустил матч с «Нэшвиллом» по решению клуба.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский возвращен в состав команды и может принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном».

30-летний российский вратарь был отстранен от игры с «Нэшвиллом» (4:3) решением руководства клуба из-за неназванного инцидента, произошедшего в четверг после матча с «Тампой-Бэй» (0:4).

«Я всегда горжусь тем, что являюсь хорошим партнером по команде, где бы я ни играл и с кем бы я ни играл, о чем я и сказал команде, – сообщил Бобровский. – Произошло то, что произошло. Мы все выяснили и готовы двигаться дальше. Это также неприятная ситуация для болельщиков, но все останется между нами в раздевалке.

Поражение от «Тампы-Бэй» во вторник стало очень болезненным. Все произошло на эмоциях, которым я позволил выйти наружу, чего не следовало делать».

При этом Бобровский уточнил, что у него нет конфликта с главным тренером команды Джоном Тортореллой.

«Все знают его. Он честный человек. Он будет делать то, что лучше для команды, и делает это. Некоторые согласны с этим, некоторые – нет. Все, что произошло, осталось в прошлом. Что именно – не имеет значение. Я просто готов идти дальше, играть в хоккей и делать все, что в моих силах», – добавил Бобровский.

В нынешнем сезоне Бобровский одержал 18 побед в 32 матчах, отразил 90,6 процента бросков при коэффициенте надежности 2,87 шайбы за игру.

Матч «Вашингтон» – «Коламбус» пройдет в ночь с субботы на воскресенье.