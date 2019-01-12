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Хоккей12 января 2019 09:52Источник: ХК «Амур»Автор: Липкин Антон

«Амур» объявил о назначении Гулявцева главным тренером

Борщевский стал вице-президентом.

«Амур» назначил Александра Гулявцева новым главным тренером команды, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее возглавлявший команду Николай Борщевский переведен на должность вице-президента. Обновленный тренерский штаб «Амура» приступит к работе в ближайшее время.

Напомним, Борщевский возглавил «тигров» в прошедшее межсезонье. Под его руководством команда провела 46 матчей и набрала 31 очко, что позволяет ей занимать 12-е место в Восточной конференции.

45-летний Гулявцев начинал сезон в «Северстали», в которой работал с 2016 года, однако 11 ноября он был отправлен в отставку. Ранее специалист тренировал в родной Перми молодежную команду «Октан» и «Молот-Прикамье».

Ближайший матч в регулярном чемпионате КХЛ «Амур» проведет дома 13 сентября. Его соперником станет бывший клуб Гулявцева – «Северсталь».

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