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Хоккей12 января 2019 10:52Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Форвард набрал четыре очка в матче с «Анахаймом».

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал первой звездой пятницы в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (7:4) 32-летний российский нападающий забил первую шайбу команды при счете 0:3, положив начало камбеку, после чего еще трижды ассистировал партнерам. Теперь на счету Малкина 49 (14+35) очков в 44 матчах сезона.

Второй звездой назван форвард «Калгари» Михал Фролик. 30-летний чех набрал три (1+2) очка в матче с «Флоридой» (4:3).

Третьей звездой признан форвард «Каролины» Майкл Ферланд. 26-летний канадец также забил сам и дважды ассистировал партнерам в матче с «Баффало» (4:3).

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