Россия проиграла Канаде в овертайме полуфинала женского МЧМ - Советский спорт
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Хоккей12 января 2019 13:09Автор: Липкин Антон

Россия проиграла Канаде в овертайме полуфинала женского МЧМ

В матче за третье место Россия сыграет с Финляндией.

Женская молодежная сборная России по хоккею не смогла выйти в финал чемпионата мира в Японии.

В полуфинале Россия проиграла в овертайме Канаде (3:4 OT), пропустив решающую шайбу в меньшинстве.

В составе российской команды голы забили Анна Савонина, Илона Маркова и Елена Проворова.

В другом полуфинале сборная США разгромила Финляндию (7:1). Таким образом, 13 января в матче за бронзу сыграют Россия и Финляндия, а чемпион мира определится в финале США – Канада.

Обихиро (Япония)
Молодежный чемпионат мира
Женщины
Плей-офф
½ финала

Канада – Россия – 4:3 OT (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
Голы: Келли, 12. Гуай, 22. Гослинг, 40. Сердашни, 61 – Савонина, 10. Маркова, 28. Проворова, 52.

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