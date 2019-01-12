Россия проиграла Канаде в овертайме полуфинала женского МЧМ

Хоккей 12 января 2019 13:09 Автор: Липкин Антон

В матче за третье место Россия сыграет с Финляндией.

Женская молодежная сборная России по хоккею не смогла выйти в финал чемпионата мира в Японии.

В полуфинале Россия проиграла в овертайме Канаде (3:4 OT), пропустив решающую шайбу в меньшинстве.

В составе российской команды голы забили Анна Савонина, Илона Маркова и Елена Проворова.

В другом полуфинале сборная США разгромила Финляндию (7:1). Таким образом, 13 января в матче за бронзу сыграют Россия и Финляндия, а чемпион мира определится в финале США – Канада.

Обихиро (Япония)

Молодежный чемпионат мира

Женщины

Плей-офф

½ финала

Канада – Россия – 4:3 OT (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Келли, 12. Гуай, 22. Гослинг, 40. Сердашни, 61 – Савонина, 10. Маркова, 28. Проворова, 52.