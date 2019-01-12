Роман Ротенберг: Наши девушки показали борьбу, это говорит о том, что у нас есть прогресс в системе подготовки - Советский спорт
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Хоккей12 января 2019 16:19Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

Роман Ротенберг: Наши девушки показали борьбу, это говорит о том, что у нас есть прогресс в системе подготовки

Россиянки проиграли сопернику со счетом 3:4 в овертайме.

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба национальной сборной Роман Ротенберг поделился эмоциями после поражения молодежной команды в полуфинале женского чемпионата мира.

"Конечно, мы очень хотели, чтобы наши девчонки победили, и шансы на победу были – игра была равной. Наши девушки показали борьбу и самоотдачу, и это все говорит о том, что у нас есть прогресс в системе подготовки.

Мы можем обыгрывать и Канаду, и США, и будем это делать регулярно в будущем. Необходимо только работать и не опускать рук", – сказал Ротенберг, чьи слова приводит ТАСС.

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