Голы Вербы и Марченко принесли победу сборной Запада в матче за Кубок Вызова-2019 - Советский спорт
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Хоккей12 января 2019 20:33Источник: «Советский спорт»

Голы Вербы и Марченко принесли победу сборной Запада в матче за Кубок Вызова-2019

Сборная Запада переиграла сборную Востока в матче за Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) со счетом 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Марк Верба (32-я минута) и Кирилл Марченко (60).

Лучшими игроками Кубка Вызова-2019 признаны: Марк Верба («Русские Витязи», Чехов), Антон Васильев («Динамо СПб», Санкт-Петербург), Кирилл Марченко («СКА-1946», Санкт-Петербург) и Арсен Хисамутдинов («Реактор», Нижнекамск).

Таким образом, они примут участие в Матче звезд КХЛ в Казани.

#Кубок вызова МХЛ#МХЛ#марченко кирилл#верба марк
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