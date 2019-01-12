Хоккей 12 января 2019 20:33 Источник: «Советский спорт»

Голы Вербы и Марченко принесли победу сборной Запада в матче за Кубок Вызова-2019

Сборная Запада переиграла сборную Востока в матче за Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) со счетом 2:0.