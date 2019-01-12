Голы Вербы и Марченко принесли победу сборной Запада в матче за Кубок Вызова-2019

Сборная Запада переиграла сборную Востока в матче за Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) со счетом 2:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отличились Марк Верба (32-я минута) и Кирилл Марченко (60).
Лучшими игроками Кубка Вызова-2019 признаны: Марк Верба («Русские Витязи», Чехов), Антон Васильев («Динамо СПб», Санкт-Петербург), Кирилл Марченко («СКА-1946», Санкт-Петербург) и Арсен Хисамутдинов («Реактор», Нижнекамск).
Таким образом, они примут участие в Матче звезд КХЛ в Казани.
Кубок Поднять! pic.twitter.com/wj92Hn5Wba— МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 12 января 2019 г.