«Рейнджерс» одержал волевую победу над «Айлендерс» - Советский спорт
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Хоккей12 января 2019 23:52Источник: «Советский спорт»

«Рейнджерс» одержал волевую победу над «Айлендерс»

Хоккеисты «Рейнджерс» одержали победу над «Айлендерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Филип Хитил (35-я минута) и Матс Цуккарелло (55). У проигравших отличился Антони Бовилье (29).

Отметим, что российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 24 броска.

После этой победы «Рейнджерс», набрав 43 очка, занимают 11 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс», имея в активе 52 балла, располагаются на 7 строчке.

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