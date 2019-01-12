«Нью-Джерси» на своем льду обыграл «Филадельфию» - Советский спорт
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Хоккей12 января 2019 23:57Источник: «Советский спорт»

«Нью-Джерси» на своем льду обыграл «Филадельфию»

Хоккеисты «Нью-Джерси» обыграли «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

В составе «Девилз» заброшенным шайбами отметились Деймон Сиверсон, Нико Хишир и Майлз Вуд. У «Флайерз» отличились Джеймс ван Римсдайк и Шон Кутюрье.

Отметим, что российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 27 минут и 54 секунды и отметился результативной передачей.

После этой победы «Нью-Джерси», набрав 41 очко, располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия», имея в активе 38 баллов, занимает 16-е место.

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