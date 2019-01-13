Гол Панарина в овертайме принес «Коламбусу» победу над «Вашингтоном» (видео) - Советский спорт
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Хоккей13 января 2019 06:08Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Гол Панарина в овертайме принес «Коламбусу» победу над «Вашингтоном» (видео)

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс».

Матч закончился победой гостей в овертайме со счетом 2:1.

Счет в игре на первой минуте открыл форвард «Коламбуса» Кэм Аткинсон. В третьем периоде Евгений Кузнецов сравнял счет. В овертайме победу «Блю Джекетс» принес точный бросок Артемия Панарина.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 21 минуту 16 секунд и отметился результативной передачей.

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