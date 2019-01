Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Баффало» в гостях (видео)

На арене «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча закончилась победой «Тампы» со счетом 5:3. Для команды это третья победа подряд.

В составе победителей главным героем матча стал российский форвард Никита Кучеров, который набрал 3 (1+2) очка. Российский защитник команды Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

