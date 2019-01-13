«Вегас» в овертайме добился победы над «Чикаго»

Хоккей 13 января 2019 07:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

На арене «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхокс» принимал «Вегас Голден Найтс».

Матч закончился волевой победой гостей в овертайме со счетом 4:3.

В составе «Чикаго» отличились Алекс Дебринкэт, оформивший дубль (5-я минута, 28), и Патрик Кейн (16). У победителей шайбы забросили Алекс Так (22), Райан Карпентер (40), Пол Штястны (56) и Ши Теодор, ставший автором победной шайбы в овертайме.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 17 минут 25 секунд, но результативными действиями не отметился.

В других матча регулярного чемпионата «Торонто Мэйпл Лифс» на своем льду проиграл «Бостон Брюинз» - 2:3. «Миннесота Уайлд» дома не справилась с «Детройт Ред Уингз» - 2:5.