Дубль Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Далласом» (видео) - Советский спорт
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Хоккей13 января 2019 07:44Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Дубль Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Далласом» (видео)

На арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Сент-Луис Блюз».

Матч закончился победой «Сент-Луиса» со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко, который за 18 минут на льду нанес три удара по воротам.

Другой игрок «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел на льду девять минут и не отметился результативными действиями.

Форварды «Далласа» Александр Радулов и Валерий Ничушкин также не смогли отличиться.

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