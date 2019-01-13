Дубль Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Далласом» (видео)

Хоккей 13 января 2019 07:44 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

На арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Сент-Луис Блюз».

Матч закончился победой «Сент-Луиса» со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко, который за 18 минут на льду нанес три удара по воротам.

Другой игрок «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел на льду девять минут и не отметился результативными действиями.

Форварды «Далласа» Александр Радулов и Валерий Ничушкин также не смогли отличиться.