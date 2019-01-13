Илья Самсонов оформил первый шатаут в АХЛ (фото)

Российский вратарь фарм-клуба «Вашингтона» «Херши» Илья Самсонов сделал первый шатаут в АХЛ в матче против «Лихай Вэлли Фантомс».
Матч закончился победой «Херши» со счетом 3:0.
Самсонов отразил все 18 бросков по своим воротам. Для россиянина этот шатаут стал первым в АХЛ.
Now it’s official! Congratulations, Sammy on your first AHL shutout! #HBH pic.twitter.com/UsPb3Tnt6x— Hershey Bears (@TheHersheyBears) 13 января 2019 г.
Всего на счету голкипера 18 матчей за фарм-клуба «Вашингтона». Показатель полезности Самсонова составляет 3.6 при 86,6% отраженных бросков.
21-летний россиянин в мае подписал с «Вашингтоном» трехлетний контракт новичка с зарплатой 925 тысяч долларов.