Илья Самсонов оформил первый шатаут в АХЛ (фото)

Российский вратарь фарм-клуба «Вашингтона» «Херши» Илья Самсонов сделал первый шатаут в АХЛ в матче против «Лихай Вэлли Фантомс».

Матч закончился победой «Херши» со счетом 3:0.

Самсонов отразил все 18 бросков по своим воротам. Для россиянина этот шатаут стал первым в АХЛ.

Now it’s official! Congratulations, Sammy on your first AHL shutout! #HBH pic.twitter.com/UsPb3Tnt6x