Хоккей 13 января 2019 09:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российские хоккеистки проиграли команде Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2019

В Японии завершился матч за третье место молодежного чемпионата мира среди женских команд (не старше 18 лет).