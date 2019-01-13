Российские хоккеистки проиграли команде Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2019 - Советский спорт
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Хоккей13 января 2019 09:16Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Российские хоккеистки проиграли команде Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2019

В Японии завершился матч за третье место молодежного чемпионата мира среди женских команд (не старше 18 лет).

Сборная России потерпела поражение от команды Финляндии со счетом 0:3.

В составе финской команды отличились Вайникка, Суоранта и Ликала. Отметим, что сборная России во втором периоде при счете 0:2 сменила вратаря, Анна Алпатова заменила Дарью Гредзен.

Лучшим игроком матча за бронзу МЧМ-2019 в составе сборной России стала Илона Маркова. По итогам турнира лучшими в российской команде признаны Маркова. Елена Мезенцева и Елена Проворова.

В финале МЧМ-2019 сыграют сборные Канады и США.

Россия – Финляндия – 0:3 (0:0; 0:2; 0:1)

Голы: 0:1 Вайникка (Лайтинен, Холопайнен) 22:59, 0:2 Суоранта (Алског, Сейккула) 23:32, 0:3 Ликала (Сейккула) 59:56

Вратари: Гредзен (23:32), Алпатова – Яскари

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