Российские хоккеистки проиграли команде Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2019

В Японии завершился матч за третье место молодежного чемпионата мира среди женских команд (не старше 18 лет).
Сборная России потерпела поражение от команды Финляндии со счетом 0:3.
В составе финской команды отличились Вайникка, Суоранта и Ликала. Отметим, что сборная России во втором периоде при счете 0:2 сменила вратаря, Анна Алпатова заменила Дарью Гредзен.
Лучшим игроком матча за бронзу МЧМ-2019 в составе сборной России стала Илона Маркова. По итогам турнира лучшими в российской команде признаны Маркова. Елена Мезенцева и Елена Проворова.
В финале МЧМ-2019 сыграют сборные Канады и США.
Россия – Финляндия – 0:3 (0:0; 0:2; 0:1)
Голы: 0:1 Вайникка (Лайтинен, Холопайнен) 22:59, 0:2 Суоранта (Алског, Сейккула) 23:32, 0:3 Ликала (Сейккула) 59:56
Вратари: Гредзен (23:32), Алпатова – Яскари