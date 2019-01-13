Хет-трик Шора не помог «Куньлуню» обыграть «Йокерит» - Советский спорт
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Хоккей13 января 2019 12:14Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Хет-трик Шора не помог «Куньлуню» обыграть «Йокерит»

В Пекине состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Йокерит».

Матч закончился победой гостей со счетом 5:3.

В составе «Куньлуня» хет-трик оформил Дрю Шор (6-я миинута, 49, 54). У «Йокерита» дубль на счету Сакари Маннинена (4, 22), еще по шайбе забросили Сами Леписте (11), Карл Столлери (29) и Йон Норман (52).

«Йокерит» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 66 очков после 47 игр. У «Куньлуня» 43 балла после 48 матчей и девятое место на Востоке.

В следующем матче клуб из Пекина сыграет 15 января дома с «Северсталью», команда из Хельсинки в тот же день сыграет в гостях у «Адмирала».

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