Кучеров добился лучшего результата в НХЛ за 22 года - Советский спорт
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Хоккей13 января 2019 12:28Источник: «Газета.Ru»Автор: Сметанникова Дарья

Кучеров добился лучшего результата в НХЛ за 22 года

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало Сэйбрз» со счетом 5:3.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче. Хоккеист на данный момент имеет в активе 75 (22+53) баллов и продолжает лидировать в бомбардирской гонке НХЛ. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Для отметки 75 очков Кучерову потребовалось 45 матчей регулярного чемпионата.

В XXI веке быстрее до этой отметки не добирался ни один игрок. Это лучшее достижение со времен Марио Лемье из «Питтсбург Пингвинз», который смог в сезоне-1996/97 набрать 75 очков в 42 матчах.

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