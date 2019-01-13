Евгений Бобарико: Чтобы забросить свои шайбы в матче с Финляндией, девчонкам не хватило эмоций

Хоккей 13 января 2019 15:22 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер женской молодежной сборной России по хоккею Евгений Бобарико подвел итоги выступлению команды на чемпионате мира.

- С Финляндией получился матч нереализованных возможностей, чтобы забросить свои шайбы, девчонкам не хватило эмоций. Наверное, слишком много их оставили в двух предыдущих встречах со Швейцарией и Канадой, завершившихся в овертайме. Движения и свежести сегодня недоставало.

На протяжении всего чемпионата мира мы все – и игроки, и тренерско-административный штаб - были единым коллективом, все очень хотели выиграть медали. Спасибо всем, кто болел за нас, к сожалению, не получилось. Но, я уверен, у девчонок большое будущее, они еще завоюют много медалей для нашей страны, - цитирует тренера официальный сайт ФХР.

Напомним, в матче за третье место россиянки уступили финкам - 0:3.

Золотые медали завоевали канадки, в овертайме финала сломившие сопротивление команды США.