Евгений Бобарико: Чтобы забросить свои шайбы в матче с Финляндией, девчонкам не хватило эмоций - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей13 января 2019 15:22Источник: Федерация хоккея России (ФХР)Автор: Спирин Дмитрий

Евгений Бобарико: Чтобы забросить свои шайбы в матче с Финляндией, девчонкам не хватило эмоций

Главный тренер женской молодежной сборной России по хоккею Евгений Бобарико подвел итоги выступлению команды на чемпионате мира.

- С Финляндией получился матч нереализованных возможностей, чтобы забросить свои шайбы, девчонкам не хватило эмоций. Наверное, слишком много их оставили в двух предыдущих встречах со Швейцарией и Канадой, завершившихся в овертайме. Движения и свежести сегодня недоставало.

На протяжении всего чемпионата мира мы все – и игроки, и тренерско-административный штаб - были единым коллективом, все очень хотели выиграть медали. Спасибо всем, кто болел за нас, к сожалению, не получилось. Но, я уверен, у девчонок большое будущее, они еще завоюют много медалей для нашей страны, - цитирует тренера официальный сайт ФХР.

Напомним, в матче за третье место россиянки уступили финкам - 0:3.

Золотые медали завоевали канадки, в овертайме финала сломившие сопротивление команды США.

#бобарико евгений#женская молодежная сборная россии по хоккею#женский молодежный чемпионат мира#женская молодежная сборная финляндии по хоккею
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта