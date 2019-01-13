«Магнитка» дома обыграла «Нефтехимик»

Хоккей 13 января 2019 17:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Магнитогорский «Металлург» дома победил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:2).

В составе «Магнитки» голы забили Сергей Мозякин (дубль), Роман Любимов, Николай Кулемин, Деннис Расмуссен.

У «Нефтехимика» отличились Юусо Пуустинен, Александр Авцин. Форварды «Магнитки» Сергей Мозякин и Деннис Расмуссен на двоих набрали 7 очков: у Расмуссена 4 (1+3) очка, у Мозякина 3 (2+1) очка.

"Металлург" идет на 4-м месте в Восточной конференции, "Нефтехимик" - на 11-м месте.

Металлург (Магнитогорск) - Нефтехимик (Нижнекамск) - 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

Голы: Мозякин (Эллисон, Расмуссен), 03:39 (1:0, бол); Пуустинен (Полашек, Нестрашил), 07:32 (1:1); Авцин (Шарипзянов), 10:23 (1:2); Любимов (Рылов), 18:01 (2:2); Кулемин (Мозякин, Расмуссен), 24:57 (3:2); Расмуссен, 35:20 (4:2, мен); Мозякин (Расмуссен, Пакаринен), 40:45 (5:2, бол).