СКА одержал восьмую победу кряду, обыграв «Витязь»

Хоккей 13 января 2019 19:21 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА на домашнем льду обыграл подольский «Витязь» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Сергей Плотников (3-я минута), Николай Прохоркин (5) и Никита Гусев (55), а у гостей единственную шайбу забросил Алексей Макеев (8).

СКА одержал восьмую победу кряду и с 78 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Витязь», прервавший серию из трех побед, в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 50 очков.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 15 января примут «Нефтехимик», а команда Валерия Белова в тот же день встретится с минским «Динамо».