Дубль Бека помог «Авангарду» обыграть «Спартак» - Советский спорт
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Хоккей13 января 2019 19:22Источник: «Советский спорт»

Дубль Бека помог «Авангарду» обыграть «Спартак»

В матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» в Балашихе обыграл московский «Спартак» со счетом 3:1.

У победителей встречи дубль оформил Тэйлор Бек (24-я и 55-я минуты), а также единожды отличился Илья Михеев (38), а у гостей единственную шайбу забросил Каспарс Даугавиньш (13).

«Авангард» с 69 очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Спартак» расположился на шестой строчке на Западе, имея в активе 54 очка.

В следующем матче омичи 15 января примут «Салават Юлаев», а красно-белые в тот же день на выезде сыграют с «Барысом».

#кхл#хк авангард#хк спартак#бек тэйлор
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