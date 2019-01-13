Московское «Динамо» на выезде переиграло «Торпедо» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей13 января 2019 19:31Источник: «Советский спорт»

Московское «Динамо» на выезде переиграло «Торпедо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на выезде обыграло нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Евгений Мозер (23-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (32) и Вадим Шипачев (52), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Дмитрий Родионычев (42).

«Динамо» одержало третью победу кряду и с 58 очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Торпедо», потерпевшее четвертое поражение в последних пяти играх, расположилось на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 53 очка.

В следующем матче москвичи 17 января на выезде сыграют со СКА, а нижегородцы в тот же день встретятся с «Трактором».

#кхл#хк динамо москва#хк торпедо нижний новгород
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта