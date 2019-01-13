Московское «Динамо» на выезде переиграло «Торпедо»

Хоккей 13 января 2019 19:31 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на выезде обыграло нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Евгений Мозер (23-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (32) и Вадим Шипачев (52), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Дмитрий Родионычев (42).

«Динамо» одержало третью победу кряду и с 58 очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Торпедо», потерпевшее четвертое поражение в последних пяти играх, расположилось на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 53 очка.

В следующем матче москвичи 17 января на выезде сыграют со СКА, а нижегородцы в тот же день встретятся с «Трактором».