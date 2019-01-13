Рижское «Динамо» потерпело третье поражение кряду, уступив дома «Трактору»

Хоккей 13 января 2019 20:19 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» на домашнем льду в овертайме уступило «Трактору» – 1:2.

У победителей встречи голами отметились Райан Стоа (25-я минута) и Йонас Энлунд (61), забивший в овертайме, а у хозяев льда единожды отличился Брэндон Макмиллан (55-я секунда).

«Трактор» с 47 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Динамо», потерпевшее третье поражение кряду, расположилось на девятой строчке на Западе, имея в активе также 47 очков.

В следующем матче челябинцы 15 января на выезде сыграют со «Слованом», а рижане в тот же день примут «Автомобилист»