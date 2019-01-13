«Автомобилист» переиграл «Слован», команды на двоих забросили девять шайб

Хоккей 13 января 2019 22:10 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ братиславский «Слован» на домашнем льду уступил «Автомобилисту» со счетом 3:6.

У победителей встречи дубль оформил Дэн Секстон (27-я и 40-я минута), а также по разу отличились Илья Крикунов (1), Александр Кучерявенко (6), Найджел Доус (7) и Стефан Да Коста (59), а у хозяев льда две шайбы забросили Патрик Лампер (16, 33) и одну – Матуш Сукуль (44).

«Автомобилист» одержал вторую победу в последних пяти играх и с 77 очками лидирует в Восточной конференции, а «Слован», потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 12-й строчке на Западе, имея в активе 27 очков.

В следующем матче команда из Екатеринбурга 15 января в Риге сыграет с местным «Динамо», а подопечные Владимира Орсага в тот же день примут «Трактор».