Илья Воробьев: Во втором периоде могли побольше забить - Советский спорт
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Хоккей13 января 2019 22:58Источник: ХК СКА

Илья Воробьев: Во втором периоде могли побольше забить

Главный тренер СКА Илья Воробьев – о победе над «Витязем» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы знали, что «Витязь» сейчас на подъеме, хорошо играл в последних играх. Сегодня преодолевали много хорошей, цепкой, вязкой обороны.

Трех голов хватило. Первый период провели очень хорошо, но могли и во втором побольше забить, – приводит слова Воробьева официальный сайт СКА.

Напомним, СКА одержал восьмую победу кряду и с 78 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Витязь», прервавший серию из трех побед, в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 50 очков.

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