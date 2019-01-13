Илья Воробьев: Во втором периоде могли побольше забить

Хоккей 13 января 2019 22:58 Источник: ХК СКА

Главный тренер СКА Илья Воробьев – о победе над «Витязем» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы знали, что «Витязь» сейчас на подъеме, хорошо играл в последних играх. Сегодня преодолевали много хорошей, цепкой, вязкой обороны.

Трех голов хватило. Первый период провели очень хорошо, но могли и во втором побольше забить, – приводит слова Воробьева официальный сайт СКА.

Напомним, СКА одержал восьмую победу кряду и с 78 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Витязь», прервавший серию из трех побед, в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 50 очков.