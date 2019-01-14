«Тампа» проиграла «Айлендерс», Василевский отразил 23 броска, у Кучерова «-1»

Хоккей 14 января 2019 06:18 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на арене "Барклейс-центр".

Хоккеисты "Тампы-Бэй" уступили в гостях "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 1:5.

Отметим, что российский голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 23 броска по своим воротам. Его партнер по команде – форвард Никита Кучеров провел на льду 21 минуту и 58 секунд, и завершил игру с показателем полезности "-1".

Еще один российский хоккеист – защитник "Тампы" Михаил Сергачев провел на льду 23:29, у него также "-1".

Таким образом, "Лайтнинг", набрав 72 балла, по-прежнему лидируют в таблице Восточной конференции. У "Айлендерс" 54 очка и 7-я позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» – «Тампа» – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы: Нельсон (Эберле, Барзал), 01:21 – 1:0; Клаттербак (Мартин, Сизикас), 04:27 – 2:0; Тэйвз, 04:43 – 3:0; Сизикас (Мартин, Бойчак), 31:03 – 4:0; Макдона (Стэмкос, Палат), 38:12 – 4:1; Бейли (Ли, Ледди), 59:08 – 5:1.