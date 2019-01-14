«Коламбус» одержал победу над «Рейнджерс», Панарин набрал 2 очка

Хоккей 14 января 2019 06:31 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на "Нейшнвайд-Арене".

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты "Коламбуса" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 7:5.

Отметим, что российский форвард "Блю Джекетс" Артемий Панарин забросил шайбу, а также отдал голевой пас и завершил матч с показателем полезности "+4".

Его партнер по команде – голкипер Сергей Бобровский отразил 22 броска по своим воротам из 27.

Добавим, что российские нападающие гостей Павел Бучневич и Владислав Наместников провели на льду 9:36 и 11:21 соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» – «Рейнджерс» – 7:5 (2:2, 3:1, 2:2)

Голы: Строум (Хитил, Фаст), 04:34 – 0:1; Панарин (Аткинсон, Дюбуа), 05:08 – 1:1; Дюклер (Нутиваара, Мюррей), 08:54 – 2:1; Крайдер (Нивс, Георгиев), 17:56 – 2:2; Аткинсон (Веренски), 34:00 – 3:2; Седлак (Бьеркстранд, Нэш), 37:49 – 4:2; Цуккарелло (Зибанеджад), 38:58 – 4:3; Фолиньо (Мюррей, Андерсон), 39:57 – 5:3; Савар (Панарин), 45:29 – 6:3; Цуккарелло, 55:00 – 6:4; Веси (Смит), 56:48 – 6:5; Фолиньо, 58:14 – 7:5.