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Хоккей14 января 2019 15:10

Форвард «Нэшвилла» признался в алкоголизме

Нападающий «Нэшвилла» Остин Уотсон рассказал, что ранее у него были проблемы с алкоголем.

«С 18 лет я боролся с тревожностью, депрессией и алкоголизмом. 23 месяца я был трезв, но в мае 2018 года снова начал пить», - написал 27-летний американец в своем инстаграме.

Уотсон попал в криминальные хроники в июне прошлого года, когда его задержали по подозрению в домашнем насилии. Согласно полицейскому рапорту, на заправке у хоккеиста возникла конфликтная ситуация с его подругой.

НХЛ дисквалифицировала Уотсона на 27 матчей регулярного чемпионата, но позднее сократила срок до 18 игр.

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