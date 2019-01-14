«Спартак» в феврале проведет первый в мире «матч болельщиков» - Советский спорт
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Хоккей14 января 2019 20:01Источник: ХК «Спартак»

«Спартак» в феврале проведет первый в мире «матч болельщиков»

Московский «Спартак» 5 февраля 2019 года на арене в «Парке Легенд» проведет первый в мире матч болельщиков, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Друзья! А теперь – нормальным человеческим языком. Мы хотим, чтобы именно в этот день на игре с ХК «Сочи» осуществились все мечты спартаковских болельщиков. Пишите нам на почту:

– какую форму хотите увидеть на игроках «Спартака»?
кто должен выступить на открытии игры?
кто должен сделать символическое вбрасывание?
какая музыка обязательно должна звучать в паузах?
какие развлечения должны быть в фойе и на льду в перерывах матча?
какую атрибутику хотите увидеть в точках продаж?
кого из ветеранов необходимо пригласить на автограф-сессию?

5 февраля в «Парке Легенд» московский «Спартак» будет претворять в жизнь самые смелые идеи красно-белых болельщиков. И мы готовы услышать каждого», говорится на официальном сайте «Спартака».

#кхл#хк спартак#хк сочи
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