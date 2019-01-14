«Спартак» в феврале проведет первый в мире «матч болельщиков»

Московский «Спартак» 5 февраля 2019 года на арене в «Парке Легенд» проведет первый в мире матч болельщиков, сообщает пресс-служба красно-белых.
«Друзья! А теперь – нормальным человеческим языком. Мы хотим, чтобы именно в этот день на игре с ХК «Сочи» осуществились все мечты спартаковских болельщиков. Пишите нам на почту:
– какую форму хотите увидеть на игроках «Спартака»?
– кто должен выступить на открытии игры?
– кто должен сделать символическое вбрасывание?
– какая музыка обязательно должна звучать в паузах?
– какие развлечения должны быть в фойе и на льду в перерывах матча?
– какую атрибутику хотите увидеть в точках продаж?
– кого из ветеранов необходимо пригласить на автограф-сессию?
5 февраля в «Парке Легенд» московский «Спартак» будет претворять в жизнь самые смелые идеи красно-белых болельщиков. И мы готовы услышать каждого», – говорится на официальном сайте «Спартака».