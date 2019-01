Джиордано - первая звезда недели НХЛ

Первой звездой недели стал 35-летний защитник «Калгари» Марк Джиордано, записавший на свой счет 8 (3+5) очков в четырех встречах.

Второй звездой был назван голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, выигравший все три матча команды при коэффициенте надежности 0,67 и 97,4% отраженных бросков.

Так же в тройку лучших попал нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель, набравший 6 (5+1) баллов в трех играх.

Your @Molson_Canadian Three Stars of the Week:

⭐ @MarkGio05: 3-5—8 in 4 GP

⭐⭐ @binnnasty: 3-0-0, 0.67 GAA, .974 SV%, 1 SO

⭐⭐⭐ @jakenbake20: 5-1—6 in 3 GP pic.twitter.com/65qLyKd9aW