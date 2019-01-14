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Хоккей14 января 2019 20:32Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Джиордано - первая звезда недели НХЛ

Национальная хоккейная лига объявила имена трех лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой недели стал 35-летний защитник «Калгари» Марк Джиордано, записавший на свой счет 8 (3+5) очков в четырех встречах.

Второй звездой был назван голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, выигравший все три матча команды при коэффициенте надежности 0,67 и 97,4% отраженных бросков.

Так же в тройку лучших попал нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель, набравший 6 (5+1) баллов в трех играх.

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