Джиордано - первая звезда недели НХЛ

Хоккей 14 января 2019 20:32 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Национальная хоккейная лига объявила имена трех лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой недели стал 35-летний защитник «Калгари» Марк Джиордано, записавший на свой счет 8 (3+5) очков в четырех встречах.

Второй звездой был назван голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, выигравший все три матча команды при коэффициенте надежности 0,67 и 97,4% отраженных бросков.

Так же в тройку лучших попал нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель, набравший 6 (5+1) баллов в трех играх.