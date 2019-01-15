«Вашингтон» проиграл «Сент-Луису», Овечкин забросил шайбу, Тарасенко набрал 2 очка

Хоккей 15 января 2019 06:11 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене".

Хоккеисты "Вашингтона" потерпели домашнее поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луиса" – 1:4.

Единственную шайбу в составе "столичных" забросил российский форвард Александр Овечкин. Его партнеры по команде защитник Дмитрий Орлов отдал голевую передачу, а нападающий Евгений Кузнецов провел на льду 19 минут и 31 секунду.

В составе гостей шайбы забросили Иван Барбашев, Брэйден Шенн, Дэвид Перрон и Владимир Тарасенко, который также отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Сент-Луис» – 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Голы: Овечкин (Орлов, Бойд), 07:50 – 1:0; Барбашев, 23:18 – 1:1; Данн (Тарасенко, Шварц), 25:11 – 1:2; Перрон (Данн, О’Райлли), 28:00 – 1:3; Тарасенко (О’Райлли, Пьетранджело), 50:24 – 1:4.