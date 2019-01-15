«Филадельфия» одержала волевую победу над «Миннесотой», Проворов отдал голевой пас

Хоккей 15 января 2019 07:47 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

"Флайерз" уступали со счетом 0:2, затем – 2:3.

Хоккеисты "Филадельфии" обыграли "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 7:4.

Форвард "Флайерз" Нолан Патрик набрал 4 (2+2) очка. Голевой хет-трик в составе победителей оформил Джеймс ван Римсдайк, ассистентский – Скотт Лотон.

Отметим, что российский защитник Иван Проворов отыграл 23 минуты и 42 секунды. За это время он отдал голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Миннесота» – 7:4 (2:2, 3:1, 2:1)

Голы: Цукер (Нидеррайтер, Койву), 07:34 – 0:1; Эрикссон Эк (Хендрикс), 08:26 – 0:2; ван Римсдайк (Ворачек, Кутюрье), 12:04 – 1:2; ван Римсдайк (Жиру, Гудас), 18:48 – 2:2; Фолиньо (Стаал, Бродин), 22:23 – 2:3; Патрик (Лотон, Проворов), 24:59 – 3:3; Патрик (Санхайм, Гостисбер), 35:28 – 4:3; Симмондс (Лотон, Патрик), 39:54 – 5:3; Сутер (Стаал, Паризе), 48:18 – 5:4; Симмондс (Лотон, Патрик), 50:43 – 6:4; ван Римсдайк (Жиру, Гудас), 58:43 – 7:4.