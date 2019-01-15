Александр Овечкин: Мы слишком много ошибались в обороне, придумывали лишнего - Советский спорт
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Хоккей15 января 2019 09:23Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Александр Овечкин: Мы слишком много ошибались в обороне, придумывали лишнего

Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене".

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин дал комментарий после поражения от "Сент-Луиса" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4).

«Мы не играли в правильный хоккей сегодня, не играли хорошо. Результат вы видели. Это была плохая игра в плохом матче. Слишком много ошибались в обороне, придумывали лишнего, хотя следовало играть попроще.

Нужно работать и тогда получишь вознаграждение. Надо побыстрее забыть эту встречу и готовиться к следующей, которая будет уже завтра. С «Нэшвиллом» мы должны вернуть свою игру и победить», – сказал Овечкин, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт клуб.

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