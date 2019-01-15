Вратари будут капитанами команд на Матче звезд КХЛ

Хоккей 15 января 2019 14:26 Источник: КХЛ Автор: Липкин Антон

Звездный уикенд пройдет 19-20 января в Казани.

КХЛ приняла решение о том, что капитанами сборных дивизионов на Матче звезд будут голкиперы команд, сообщает официальный сайт лиги.

Таким образом, капитанские нашивки получат словак Юлиус Гудачек из «Спартака» (дивизион Боброва), чех Якуб Коварж из «Автомобилиста» (дивизион Харламова), а также российские вратари: Константин Барулин из «Сочи» (дивизион Тарасова) и Игорь Бобков из «Авангарда» (дивизион Чернышева).

Напомним, также участниками Матча звезд станут еще четыре голкипера: Магнус Хелльберг (СКА, дивизион Боброва), Владислав Подъяпольский («Ак Барс», дивизион Харламова), Илья Сорокин (ЦСКА, дивизион Тарасова) и Юха Метсола («Салават Юлаев», дивизион Чернышева).

Напомним, Матч звезд КХЛ пройдет 19-20 января. На первый день запланировано мастер-шоу, на второй – полуфиналы, матч за третье место и финал в формате «три на три».