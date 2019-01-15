Косов устроил дебош в отеле перед отчислением из «Нефтехимика»

Хоккей 15 января 2019 15:25 Источник: «БИЗНЕС Online» Автор: Липкин Антон

Летом прошлого года он был задержан за вождение в нетрезвом виде.

Бывший форвард «Нефтехимика» Ярослав Косов в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в отеле Marriot в Казани, сообщает «БИЗНЕС Online».

25-летний нападающий не попал в заявку команды на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» и остался в отеле.

В итоге сотрудникам гостиничного комплекса пришлось вызвать полицию из-за того, что Косов ходил по коридорам и громко ругался матом. В отношении хоккеиста был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Косова оштрафовали на 500 рублей и отпустили.

По информации источника клуб в тот же день расторг контракт с игроком без выплаты неустойки.

Нынешний сезон Косов начинал в «Спартаке» и набрал 5 (3+2) очков в 24 матчах. В декабре он перешел в «Нефтехимик» и отметился одной результативной передачей в четырех играх.

Напомним, прошлый сезон Косов заканчивал в «Ак Барсе», с которым стал обладателем Кубка Гагарина. В мае после празднования чемпионства он был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде.