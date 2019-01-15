Стало известно, почему «Коламбус» отстранил Бобровского на один матч - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей15 января 2019 15:31Источник: The AthleticАвтор: Сметанникова Дарья

Стало известно, почему «Коламбус» отстранил Бобровского на один матч

Руководство «Коламбуса» отстранило российского вратаря Сергея Бобровского из-за «нарушения клубных стандартов».

Как сообщает The Athletic, в выездном матче против «Тампы» 9 января Бобровский был заменен на 49-й минуте и сразу же ушел в раздевалку, не оставшись на скамейке запасных. Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла послал представителя тренерского штаба за россиянином, но тот уже снял амуницию и принял душ, что сделало невозможным его возвращение на скамейку запасных.

Торторелле и одноклубникам не понравилось поведение Бобровского, которые затем побеседовали с голкипером перед вылетом самолета в Коламбус.

#бобровский сергей#хк коламбус блю джекетс#торторелла джон#нхл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта