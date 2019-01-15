Игорь Бобков: Зрители в Казани смогут увидеть звезд КХЛ в непринужденной обстановке

Хоккей 15 января 2019 16:10 Источник: КХЛ Автор: Липкин Антон

Вратарь «Авангарда» стал капитаном дивизиона Чернышева.

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков прокомментировал свое назначение капитаном дивизиона Чернышева в Матче звезд КХЛ в Казани.

«Участие в Матче звезд КХЛ престижно для меня, очень приятно, когда тебя приглашают на подобные мероприятия, – приводит слова Бобкова официальный сайт КХЛ. – Особенно в качестве капитана! Думаю, Матч звезд – это отличное развлечение для болельщиков, всю неделю на арене будет праздничная атмосфера. Это шоу для зрителей, где они смогут увидеть звезд лиги в расслабленной, непринужденной обстановке.

Знаю, что всем очень нравятся всевозможные конкурсы, ну и, конечно, сам турнир. Мне кстати обновленный формат, введенный несколько лет назад, нравится больше, чем то, что было раньше».

Напомним, во вторник КХЛ объявила о том, что капитанами всех четырех дивизионов будут вратари.

Матч звезд пройдет в Казани 19-20 января. На первый день запланировано мастер-шоу, на второй – полуфиналы, матч за третье место и финал в формате «три на три».