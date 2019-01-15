Сергей Светлов после победы над «Йокеритом»: В историю потихоньку входим – уже приятно

Хоккей 15 января 2019 17:07 Источник: ХК «Адмирал» Автор: Липкин Антон

«Адмирал» победил финнов во Владивостоке.

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал победу над «Йокеритом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«В историю потихоньку входим, уже приятно, – приводит слова Светлова официальный сайт клуба. – Хочу сказать огромное спасибо ребятам и болельщикам, которые нас поддержали.

Конечно, было видно, что мастерство «Йокерита», скорость и исполнение технических приемов на высоком уровне. Но у наших ребят была запредельная самоотдача, боролись за каждый метр, бились.

Я думаю, что самый важный момент, когда мы выстояли полторы минуты «три в пять», а затем почти четыре минуты «четыре в пять». Этот момент оказался положительным, дал веру в то, что с соперником мы можем бороться на равных.

Сегодня хочу отметить, что мы те моменты, которые создали – воплотили в голы. Поздравляю команду с заслуженной победой».

Напомним, в составе «Адмирала» голы забили чех Войтех Полак, а также Константин Глазачев, Сергей Коньков и Александр Стрельцов.