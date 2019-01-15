Дмитрий Квартальнов после матча с «Амуром»: Что сказать? Такая добротная победа

Хоккей 15 января 2019 17:20 Источник: ХК «Амур» Автор: Липкин Антон

«Локомотив» победил в Хабаровске и поднялся на третье место на Западе.

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Амуром» (2:0) на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Конечно, мы довольны победой, тем более сыграли «на ноль», – сказал Квартальнов на пресс-конференции. – Что сказать? Такая добротная победа.

Игра была жестковатой поначалу. Вытерпели, сдержали это все и, думаю, заслуженно победили».

Напомним, голы в матче забили форварды Брэндон Козун и Григорий Денисенко. Голкипер Илья Коновалов отразил все 26 бросков игроков «Амура».

«Локомотив» набрал 67 очков и опередил «Йокерит», поднявшись на третье место в Западной конференции.

Для «Амура» это поражение стало седьмым подряд.