«Ак Барс» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ - Советский спорт
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Хоккей15 января 2019 17:25Источник: «Советский спорт»

«Ак Барс» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

В Шанхае состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь» принимал «Северсталь». Встреча закончилась победой череповецкой команды со счетом 4:1.

После этого поражения пекинского клуба действующий обладатель кубка Гагарина «Ак Барс» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ.

Казанцы, имея в активе 70 очков, занимают третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. От занимающего девятое место «Куньлуня» казанскую команду отделяют 27 очков. Китайскому клубу осталось провести в регулярном чемпионате 13 матчей, в которых он может набрать максимум 26 баллов.

Добавим, что ранее выход в плей-офф гарантировали ЦСКА, «Автомобилист» и СКА.

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